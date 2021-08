Matour Matour 71520, Matour Fantastic Picnic à la Maison des Patrimoines Matour Matour Catégories d’évènement: 71520

Matour 71520 Matour Venez pique-niquer et passer un moment convivial à la Maison des Patrimoines de Matour ! En dehors des 700m2 d’expositions à découvrir sur les thèmes de la nature, de l’histoire et du patrimoine, vous profiterez du parc arboré de 2 ha et des sculptures monumentales qui le jalonnent. Les Amis du Manoir confectionneront pour l’occasion un repas sorti directement des fours banaux à base de rôti, gratins, accompagné de pain cuit sur place ainsi que le célèbre « tartoyon », dessert traditionnel à base de pommes. Tables et bancs seront mis à disposition. Des visites guidées de la Maison des Patrimoines seront organisées par un personnage de l’histoire locale en tenue d’époque ! Nous vous attendons nombreux ! maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/fr/maison-des-patrimoines/ Venez pique-niquer et passer un moment convivial à la Maison des Patrimoines de Matour ! En dehors des 700m2 d’expositions à découvrir sur les thèmes de la nature, de l’histoire et du patrimoine, vous profiterez du parc arboré de 2 ha et des sculptures monumentales qui le jalonnent. Les Amis du Manoir confectionneront pour l’occasion un repas sorti directement des fours banaux à base de rôti, gratins, accompagné de pain cuit sur place ainsi que le célèbre « tartoyon », dessert traditionnel à base de pommes. Tables et bancs seront mis à disposition. Des visites guidées de la Maison des Patrimoines seront organisées par un personnage de l’histoire locale en tenue d’époque ! Nous vous attendons nombreux ! dernière mise à jour : 2021-08-10 par

