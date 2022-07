Fantastic Picnic à Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert, 10 septembre 2022, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Fantastic Picnic à Château-Lambert

Château-Lambert – Espace Nature Culture et Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

2022-09-10 10:45:00 – 2022-09-10 18:00:00

Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône

Haut-du-Them-Château-Lambert

Convivialité, traditions et redécouverte du patrimoine naturel et culturel sont les mots d’ordre du Fantastic Picnic.

Cette année, c’est sûr, votre « Fantastic » pique-nique sera à Château-Lambert ! Au programme : plongée en pleine nature au cœur des Vosges Saônoises, spectacle et découverte ludique du musée départemental de la Montagne et des gourmandises locales tout au long de la journée !

BALADE GOURMANDE – À LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES / PNRBV

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous propose une savoureuse balade à la découverte des producteurs locaux bénéficiant de la marque « Valeurs Parc ».

Guidés par des Accompagnateurs en Montagne, également détenteurs de la marque Parc, cette balade gourmande sera aussi l’occasion de parcourir et (re)découvrir les milieux naturels et les paysages traversés. Un moment de partage et de convivialité assuré !

Après les dégustations apéritives, possibilité de pique-niquer sur place (repas tiré-du-sac) ou de déjeuner à l’Auberge des Sources (réservation au 03.84.62.83.60).

Samedi 10 septembre de 10h45 à 13h

Espace Nature-Culture / Château-Lambert – gratuit

Jauge limitée : inscription obligatoire au 03.84.20.49.84 ou enc@parc-ballons-vosges.fr

Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

JEU DE PISTE & DÉGUSTATIONS – FANTASTIC GOÛTER !

Goûter toute la journée ?! Au musée de la Montagne c’est possible ! Mais avant cela, vous serez interrogé par la cocotte, vous savez celle de votre enfance, pour répondre à quelques questions sur nos collections… Les bonnes réponses vous conduiront à des produits locaux savoureux… Vous avez envie de goûter ?! A vous de jouer !

Samedi 10 septembre de 14h à 18h

Musée de la Montagne / Château-Lambert – gratuit

Proposé par les Musées départementaux Albert & Félicie Demard

LECTURES GOURMANDES – C’EST POUR MIEUX TE MANGER… / CIE LE NEZ EN L’AIR

Ami.es de la poésie, du comté et du bon vin, vous qui aimez sans doute faire bonne chère, laissez venir à vous les délicates saveurs de notre lecture musicale. Non, vous ne rêvez pas, nous allons nous inviter à votre table lors de votre goûter sur l’herbe et nous vous servirons de subtiles et délicates gourmandises. La formule à la carte vous réservera bien des surprises : d’improbables recettes, de délicieuses chansons et un florilège de récits sauce nourritures terrestres. Quant à la terre, justement, nous ne manquerons pas de la célébrer car, sauf erreur de notre part, c’est elle qui nous nourrit. D’ici là portez-vous bien et bon appétit !

Metteur en scène et comédien : Alexandre Picard

Musicien et compositeur : Jean-Michel Trimaille

Samedi 10 septembre de 14h à 18h

Musée de la Montagne / Château-Lambert – gratuit

Proposé par Culture 70

ATELIERS – SMOOTHIES PARTY !

Jouer en famille pour consommer autrement, ça vous dit ? Ranger son frigo comme un pro, le code « œuf » Késako, des kilomètres dans mon asiette, mangeons des fruits de saison ! À vous de réfléchir pour agir !

Pour accompagner votre goûter, préparez vos smoothies, selon vos envies, avec des fruits et légumes invendus pour limiter le gâchis !

Samedi 10 septembre de 14h à 18h

Espace Nature Culture / Château-Lambert – gratuit

Proposé par la Maison de la Nature des Vosges Saônoises avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

musee-chateau-lambert@haute-saone.fr +33 3 84 20 43 09 http://musees.haute-saone.fr/

Haut-du-Them-Château-Lambert

