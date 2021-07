Fantastic Picnic à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Saint-Léger-sous-Beuvray.

EUR 0 0 Ce n’est pas parce que les vacances d’été sont derrière nous et que la rentrée est passée que l’on doit renoncer au plaisir d’un déjeuner au grand air ! Le 12 septembre la Bourgogne-Franche-Comté prolonge la saison des pique-niques dans une version « Fantastic Picnic ». Bibracte n’est pas en reste et vous propose des randonnées gourmandes accompagnées par les guides, gratuit sur réservation. Pauses casse-croûte concoctées par les producteurs locaux.

A l’heure du déjeuner, rendez-vous au sommet du site : pique-nique tiré du sac ou acheté sur place au marché des producteurs locaux, concert de jazz en partenariat avec le festival Jazz en Morvan et scène ouverte !

