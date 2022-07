Fantastic Picnic à Belfort Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Citadelle de Belfort Belfort

Territoire-de-Belfort La Citadelle de Belfort, en partenariat avec Belfort Tourisme et le restaurant de la Citadelle, se mobilisent pour organiser un marché de producteurs locaux permettant aux visiteurs de pique-niquer sur place.

La Citadelle de Belfort, en partenariat avec Belfort Tourisme et le restaurant de la Citadelle, se mobilisent pour organiser un marché de producteurs locaux permettant aux visiteurs de pique-niquer sur place.

Une animation musicale sera prévue.

