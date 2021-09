Fantastic Picnic à Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan, 11 septembre 2021, Alligny-en-Morvan.

Fantastic Picnic à Alligny-en-Morvan 2021-09-11 – 2021-09-11

Alligny-en-Morvan Nièvre

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique accessible à tous en tarif réduit 3,50€ et gratuit pour les moins de 18 ans.

9h randonnée culturelle autour d’Alligny en Morvan (réservation conseillée)

A partir de 12h marché de producteurs locaux

A partir de 14h visites guidées “express” de lieux patrimoniaux du village (sans réservation)

A 15h course d’orientation dans le village (réservation conseillée)

Tout l’après-midi “la valise gourmande” un espace lecture sera aménagé avec des ouvrages sur le thème de la gastronomie

+33 3 86 78 44 05

