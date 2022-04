Fantastic Picnic

2022-09-11 09:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 15 EUR Randonnée pédestre dégustation dans le vallon de Fontenay, organisée en collaboration avec le Comité Départemental de la Fédération Française de Randonnée, et des deux clubs, la section randonnée de la MJC de Montbard, ainsi que le Rando Club du Châtillonnais.

Un nouveau circuit thématique sera proposé sur l’histoire des papeteries avec l’ouverture exceptionnelle de certains sites. Une exposition de photos historiques sera mise en place spécialement lors de cette journée.

• 9h30 : café

• 10h jusqu’à 11h : départ libre

• À partir de 10h : marché de producteurs locaux

