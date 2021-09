Fantastic Picnic « 100% local » Bèze, 12 septembre 2021, Bèze.

Fantastic Picnic « 100% local » 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12 17:00:00 Rue Vincenot Parc de la Cure

Bèze Côte-d’Or Bèze

EUR 0 0 Au menu de notre “Fantastic Picnic 100% local” :

À partir de 11h00, venez faire un tour de calèche dans le village médiéval de Bèze (2.50€/pers), ou profiter de l’animation musicale mise en place par l’Ecole des 3 Arts…

Puis profitez des dégustations de spécialités de Bourgogne et de Franche-Comté (bières, fromages, escargots, miel, biscuits, sirops… entre 5€ et 10€) lors d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux !

Que vous soyez « sucré » ou « salé », vous serez comblés… Il y en aura pour tous les goûts !

Nouveauté : les restaurateurs du village s’associent à l’événement et vous proposent des paniers “pique-nique” sur réservation (paniers Le Relais adulte 16€, enfant 9€/paniers Le Renard’eau adulte 20€, enfant 12€).

Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur place.

Entrée libre et gratuite. Le Pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la manifestation.

Repas tiré du sac et/ou dégustations de produits régionaux entre 5 et 10€ (tarifs indicatifs).

Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la manifestation, suivez l’événement dédié sur notre page Facebook.

Réservation obligatoire des paniers pique-nique à l’office de tourisme au 03.80.36.76.17.

+33 3 80 36 76 17

Au menu de notre “Fantastic Picnic 100% local” :

À partir de 11h00, venez faire un tour de calèche dans le village médiéval de Bèze (2.50€/pers), ou profiter de l’animation musicale mise en place par l’Ecole des 3 Arts…

Puis profitez des dégustations de spécialités de Bourgogne et de Franche-Comté (bières, fromages, escargots, miel, biscuits, sirops… entre 5€ et 10€) lors d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux !

Que vous soyez « sucré » ou « salé », vous serez comblés… Il y en aura pour tous les goûts !

Nouveauté : les restaurateurs du village s’associent à l’événement et vous proposent des paniers “pique-nique” sur réservation (paniers Le Relais adulte 16€, enfant 9€/paniers Le Renard’eau adulte 20€, enfant 12€).

Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur place.

Entrée libre et gratuite. Le Pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la manifestation.

Repas tiré du sac et/ou dégustations de produits régionaux entre 5 et 10€ (tarifs indicatifs).

Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la manifestation, suivez l’événement dédié sur notre page Facebook.

Réservation obligatoire des paniers pique-nique à l’office de tourisme au 03.80.36.76.17.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par