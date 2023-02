FANTASTIC NEGRITO CAFE DE LA DANSE, 11 février 2023, PARIS.

FANTASTIC NEGRITO CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 44.4 à 44.4 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente FANTASTIC NEGRITOQuand on écoute Fantastic Negrito, on est aspiré dans le récit d’une vie après la destruction. Chaque chanson est tirée d’une histoire vraie de ce musicien d’Oakland qui a vécu la griserie d’un contrat à un million de dollars, la caresse de la mort après un accident de voiture l’ayant plongé dans le coma, et sa renaissance actuelle qui l’a sorti des rues d’Oakland pour le propulser sur la scène mondiale.Le discours de cet homme est aussi important que le son, car son histoire est le son. Des chansons nées d’une longue vie difficile et canalisées à travers les racines de la musique noire : une guitare Slide, une batterie, un piano. Nerveuse, désespérée, audacieuse.Negrito explose sur les radars nationaux en gagnant le concours d’inauguration NPR Tiny Desk de 2015, puis en remportant des Grammys pour ses deux premiers albums : The Last Days of Oakland (2017) et Please Don’t Be Dead (2019). Have You Lost Your Mind Yet?, son troisième disque sorti en 2020 comporte des collaborations avec Tank, un autre gagnant du Tiny Desk (Tank and the Bangas), et E-40, la légende de la Bay Area. Fantastic Negrito

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

