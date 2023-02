FANTASMES ET FRUSTRATIONS COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégorie d’Évènement: Grenoble

FANTASMES ET FRUSTRATIONS COMEDIE DE GRENOBLE, 22 mars 2023 00:00, GRENOBLE FANTASMES ET FRUSTRATIONS FANTASMES ET FRUSTRATIONS. De 2023-03-22 à 2023-03-26 20:00. Tarif : 19.0 19.0 euros COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 38000 . En plein mois de mai, sous des trombes d'eaux bretonnes, la rencontre explosive de deux couples en escapade amoureuse. Si pour le premier couple, la chambre est une véritable salle de jeux… coquins; pour le deuxième, après 10 ans de mariage, la libido est en berne. De confidences en confrontations; dans une comédie enlevée à la tension sexuelle aiguë, les désirs s'enflamment… Une virée romantique qui part en sucette !.

