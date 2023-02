Fantasmagorie Cinéma à Figeac cinéma Charles Boyer, 3 février 2023, Figeac .

2023-02-03 – 2023-02-19

EUR Projection – atelier : Louise et la légende du serpent à plumes, Figeac Astrolabe salle Charles Boyer

Dimanche 19 février à 11h

Lundi 20 février à 16h30

Jeudi 23 février à 15h (projection suivie d’un atelier)

Vendredi 3 mars à 11h

Programme de courts métrages d’animation.

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique, de ses habitants et de ses légendes…

Projection suivie d’un goûter et d’un atelier « crée ton serpent à plume ! » le jeudi 23 février à 15h à Figeac

Pour qui : à partir de 6 ans

Durée : film : 44 mn / Atelier : 30 mn

Atelier gratuit sur réservation

Présenté par : L’Astrolabe Grand-Figeac

Projection – atelier : La chouette entre veille et sommeil, Figeac Astrolabe salle Charles Boyer

Mardi 21 février à 10h30 (atelier suivi de la projection)

Mercredi 22 février à 11h

Programme de courts métrages d’animation. Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma, venue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité.

Projection précédée d’un atelier « Projecteur d’étoiles ›› le mardi 21 février à 10h30

Pour qui : à partir de 3 ans

Durée du film : 40 mn / durée de l’atelier : 30 mn

Sur réservation

Présenté par : L’Astrolabe Grand-Figeac

Projection – atelier La mouette et le chat, Figeac Astrolabe, salle Charles Boyer

Vendredi 24 février à 15h (film puis goûter et atelier)

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. Avant d’expirer, elle confie son œuf à Zorba, lui fait promettre de ne pas le manger et d’apprendre à voler à la petite mouette. Un beau conte sur la solidarité.

Pour qui : à partir de 5 ans

Durée Film : 1h20 / Atelier : 40 mn

Atelier gratuit sur réservation

Présenté par : L’Astrolabe Grand-Figeac Projection suivie d’un goûter et d’un atelier

« Découverte des ancêtres du cinéma « à Figeac »

Rêver plus grand… sur grand écran ! Graines de Moutards fait son cinéma avec des projections et des ateliers à partager en famille.

