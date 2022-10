Fantasma circus erotica aux Folies Bergère Folies Bergère, 16 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 16 novembre 2022 au jeudi 17 novembre 2022 :

mercredi

de 19h00 à 22h00

jeudi

de 19h00 à 22h00

. payant

Fantasma Circus Erotica embarque les spectateurs et spectatrices dans une joyeuse féerie érotique. Cirque, performances visuelles et physiques, strip-tease, danse et burlesque donnent vie à ce panorama sulfureux. Fantasma est un Temple des libertés, une maison des désirs mettant la différence et les différences à l’honneur.

Dans cette revue originale, chaque tableau développe une histoire insolite, une obsession, une aventure à l’esthétique léchée et puissante qui fait vivre une expérience intense aux spectateurs et spectatrices. Une troupe d’artistes internationaux et pluridisciplinaires éveille vos sens interdits et présente des numéros audacieux et excitants, menée par la sulfureuse, joyeuse et follement drôle Maîtresse de cérémonie Allanah Starr. Fantasma Circus Erotica est mis en scène aux mythiques Folies Bergère par le duo Savary & Zaffuto, les têtes créatives du très secret Manko Cabaret (Théâtre des Champs Elysées 2015-2019) bientôt à l’affiche du légendaire Venetian à Las Vegas en 2023.

Folies Bergère 2 Rue Richer 75009 Paris

Contact : https://www.foliesbergere.com/fr/node/26857 https://www.foliesbergere.com/fr/node/26857

