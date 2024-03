Fantasio Antenne du Conservatoire Pau, mardi 18 juin 2024.

d’Alfred de Musset

Ce spectacle est la restitution du cycle Musset animé depuis le mois d’octobre 2023 par Émilie Lacoste, metteuse en scène, autrice et comédienne, et proposé par le Centre de Recherche et de Création Théâtrale à Pau.

Tout au long de l’année, les élèves du Conservatoire en cycle 3 et DET ont pris part à une traversée de la pièce Fantasio d’Alfred de Musset.

Fantasio s'ouvre par l'annonce du roi: une fête va avoir lieu, la princesse, sa fille, va se marier aujourd'hui. C'est un grand jour pour tout le pays et l'ensemble du peuple est invité à venir se divertir. On entend vite que cette fête n'est pas une joie: la princesse se sacrifie, elle n'aime pas ce prince, le Prince de Mantoue. Elle se marie simplement pour raison d'état: cette union est l'occasion d'établir la paix entre ces deux royaumes, la Bavière et l'Italie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 20:00:00

fin : 2024-06-18

Antenne du Conservatoire 6 Rue Bargoin

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

