Fantasio, d’Alfred de Musset Orist, 6 novembre 2021, Orist.

Fantasio, d’Alfred de Musset Orist

2021-11-06 – 2021-11-06

Orist Landes

C’est jour de fête, le Roi annonce le mariage de la princesse Elsbeth avec le prince de Mantoue!

Fantasio, un jeune bourgeois de Munich, intègre la cour et reprend goût à la vie.

Il tentera de raisonner la princesse attristée pour la libérer du sort qui la lie à ce stupide prince…

Entre la tension dramatique et la commedia dell’arte, plongez dans cet univers virevoltant et poétique qu’est celui de Fantasio!

Ce théâtre de tréteaux donnera l’occasion de découvrir la modernité d’une langue classique, celle d’Alfred de Musset, portée par une mise en scène dynamique où les changements de costumes seront à vue et où les cinq jeunes comédiens interpréteront 14 personnages.

+33 6 95 28 77 92

Compagnie En Décalé

Orist

