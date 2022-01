FANTASIO – Coup de théàtre à Pontonx Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

FANTASIO – Coup de théàtre à Pontonx Pontonx-sur-l'Adour, 23 janvier 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

Pontonx-sur-l'Adour Landes Pontonx-sur-l'Adour 10 EUR Coup de Théàtre à Pontonx – La compagnie en décalé & Loïc LABASTE vous présentent : FANTASIO. « La fête bat son plein dans les rues de Munich et pourtant le jeune bourgeois Fantasio s'ennuie de voir les autres s'amuser ; seule l'idée de se grimer pour prendre la place de Saint-Jean, le défunt bouffon du roi de Bavière, lui donne une lueur de joie. Cette gaité, teintée d'un esprit vif, Fantasio va la mettre au service de la princesse, elle-même en proie à la mélancolie en ce jour où l'on prépare ses noces avec un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne consent à épouser que par devoir. » Ouverture de la salle à 16h30 !

