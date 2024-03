Fantasias Telemann | Un Autre Souffle temple protestant Lille, samedi 6 avril 2024.

Fantasias Telemann | Un Autre Souffle Un Autre Souffle consacre une soirée à Georg Philipp Telemann, l’un des compositeurs allemands du XVIIIe siècle les plus renommés. Samedi 6 avril, 20h00 temple protestant Prix libre

Le programme de ce concert va de la fantaisie pour instrument seul au quatuor en passant par le duo et le trio.

L’Oxymore explore l’abondante palette de couleurs que Telemann donne à entendre notamment avec deux pièces maitresses issues des recueils pour quatuor de 1730 et 1738. Dans son autobiographie publiée en 1740 après son séjour à Paris, il écrivait : « L’art admirable avec lequel messieurs Blavet, Guignon, Forqueray et Edouard ont joué ces quatuors mériterait d’être décrit ici […] Ils attirèrent plus que de coutume l’attention de la Cour et de la ville, et me valurent en fort peu de temps une gloire presque générale ».

