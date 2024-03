Fantasias ! Temple protestant de Lille Lille, samedi 6 avril 2024.

Fantasias ! Temple protestant de Lille Lille Samedi 6 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 20:30

Fin : 2024-04-06 21:30

Concert : Fantaisies pour instrument seul (flûte traversière ou violon), Duos, Trios et Quatuors (avec viole et clavecin) de Georg Philipp Telemann par l’Ensemble L’Oxymore Samedi 6 avril, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/concert-telemann

Un Autre Souffle vous invite à une soirée baroque autour des Fantaisies et Quatuors de Georg Philipp Telemann (l’un des compositeurs allemands du 18e siècle les plus renommés). Quelques Fantaisies pour instrument seul (flûte traversière ou violon) au quatuor en passant par le duo et le trio, où L’Oxymore explorera l’abondante palette de couleurs de Telemann (Odile Edouard, violon – Nicolas Flodrops, flûte – Joshua Cheatham, viole de gambe et Thomas Yvrard, clavecin).

Ouverture des portes à 19h30

Accès PMR via l’entrée latérale 15 Rue Jeanne d’Arc

Temple protestant de Lille Place du Temple 59000 Lille Lille-Centre Lille 59046 Nord