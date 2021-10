Fantasia / Orchestre de Paris / Timothy Brock Philharmonie de Paris, 27 janvier 2022, Paris.

Fantasia demeure une passionnante expérience visuelle et sonore. Car c’est bien autour de la musique, avec en première ligne l’Orchestre de Philadelphie et son chef, Léopold Stokowski, qui fut élaborée cette suite narrative.

Les sept séquences de Fantasia, dont certaines légendaires, constituent un grand livre d’illustration de pages musicales célèbres, mais inégalement “narratives”. Il y a bien sûr la puissance de la transcription de la Toccata et fugue pour orgue en ré mineur de Bach, qui devait être associée par Hollywood à l’angoisse et aux ambiances “gothiques”, mais comment oublier la lutte de Mickey contre une marnée de balais sur l’Apprenti sorcier de Paul Dukas, les séquences telluriques et primitivistes sur l’âpreté du Sacre du printemps de Stravinski, l’évocation des dieux et créatures de l’Antiquité, si chère à Beethoven, sur les accents de la Symphonie pastorale, ou la métamorphose d’une montagne en démon sur la trépidante Nuit sur le mon chauve de Moussorgski, avant que l’Ave Maria de Schubert, comme l’aube lustrale, ne dissipe la nuit du Sabbat? Jamais les studios Disney ne devaient pas la suite s’autoriser autant de “fantasie”, ni chanter une telle ode à l’orchestre.

