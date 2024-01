FANTASIA NEW GENERATION SALLE HENRI EMMANUELLI Mugron, samedi 2 mars 2024.

Mickey Mouse, Blanche-Neige, Olaf, Anna, Cendrillon, le Génie, la Belle et la Bête, Ariel, la Fée Clochette… Ils sont tous là et donnent rendez-vous à leurs jeunes fans pour 1h20 de fête!Peu manquent à l’appel et le show « Fantasia » n’oublie pas d’intégrer les nouveaux héros: le Capitaine Jack Sparrow ou encore la Reine des neiges et son fameux « Libérée, délivrée », repris en chœur par tous les petits pirates et princesses.Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des chorégraphies soignées, des numéros drôles et survitaminés : un show d’une efficacité redoutable et irrésistible. A vivre en famille à partir de 2 ans.Tarif enfant: (de 2 à 12 ans)

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 15:30

Réservez votre billet ici

SALLE HENRI EMMANUELLI Avenue Carnot 40250 Mugron 40