FANTASIA LATINA SHOW THEATRE JACQUES PREVERT SALLE MOLIERE Aulnay Sous Bois, mardi 26 mars 2024.

UNDERSHOW PRODUCTION ET SPECTACLES RGR PRESENTENTFANTASIA LATINA SHOW 24 Artistes sur scène 16 danseurs danseuses accompagnés de 8 Musiciens Nouveau spectacle 2 x 50 minutesC’est la grande FIESTA, avec ses rythmes et ses danses endiablées, que caractérise l’Amérique du Sud. Vous passerez de l’Argentine au Mexique, de la Colombie à Puerto Rico,de Cuba au Brésil.Ce voyage à travers l’Amérique Latine transmet à chacun la magie et les émotions d’un peuple à l’histoire bousculée en offrant un éventail de sa culture et surtout toute sa joie de vivre.Tous les danseurs viennent de différents pays latinos où la danse est partie intégrante de la vie de tous. Grâce à eux, l’image de cette culture pleine de richesses retrouve une nouvelle force.

Tarif : 33.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE JACQUES PREVERT SALLE MOLIERE 134, RUE ANATOLE FRANCE 93600 Aulnay Sous Bois 93