du lundi 5 juillet au vendredi 6 août à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

**MENU SPÉCIAL DU JOUR** Ici se cachent des trésors en céramique et en verre. Laisse-toi inspirer par les objets et leurs histoires. Tu voulais toujours faire de la céramique, écouter des contes, confectionner un cerf-volant japonais, faire de l’origami, peindre sur verre, dessiner ? Le Musée Ariana se transforme le temps d’une semaine pour toi en atelier pour toutes ces explorations créatives ! **Dates et âges** -Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet, de 13h30-16h30 pour les 10 à 12 ans -Du lundi 2 août au vendredi 6 août, de 13h30-16h30, pour les 7 à 9 ans Inscription pour la semaine intégrale, soit 5 après-midis, CHF 120.-, matériels et goûters compris.

Ateliers 13h30-16h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

