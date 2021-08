Fantaisies baroques Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 4 octobre 2021, Toulouse.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le lundi 4 octobre à 20:00

### Concert des Clefs de Saint-Pierre Pour ouvrir cette saison nouvelle, rien de tel qu’un peu de fantaisie(s) ! Un tour de l’Europe baroque est au programme, du Royaume de Bohême à l’Italie en passant par l’Allemagne. Si certains d’entre eux sont peu connus aujourd’hui, les compositeurs à l’honneur ont cependant reçu les faveurs de leur temps. Ils ont composé pour les formations célèbres des cours qui les employaient et de leurs mécènes, voire ont attiré l’attention de Bach lui-même, avant de tomber pour certains dans l’oubli. L’occasion de soir de redécouvrir une partie de ce répertoire, autour des anches doubles en duo, ou trio et basse continue. C. Zamuner Gabrielle Zaneboni, hautbois Louis Seguin, hautbois Marion Lefort, basson Thomas Dazan, violoncelle Yuka Mangeol-Ishikawa, clavecin ### Programme * Jan Dismas Zelenka : Sonate V en fa majeur pour 2 hautbois, basson et basse continue ZWV 181.5 * Johann Friedrich Fasch : Sonate en sol mineur pour 2 hautbois, basson et basse continue * Giovanni Benedetto Platti : 1ère sonate pour violoncelle en sol mineur * Georg Philipp Telemann : Sonatine en la mineur pour basson et basse continue * Antonio Vivaldi : Sonate n°12 en ré mineur pour 2 hautbois _La Follia RV63_ * Johann Friedrich Fasch : Sonate en ré mineur pour 2 hautbois, basson et basse continue ![]() ### Plus d’infos [Site des Clefs de Saint-Pierre ](https://lesclefsdesaintpierre.org/saison-2021-2022/les-concerts/lundi-4-octobre-2021/) ![]() ### Infos pratiques Lundi 4 octobre à 20h

De 0€ à 22€

Culture

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France



2021-10-04T20:00:00