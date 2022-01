Fantaisie Tzigane Le Teich, 22 janvier 2022, Le Teich.

Fantaisie Tzigane Médiathèque de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich

2022-01-22 18:00:00 – 2022-01-22 23:00:00 Médiathèque de l’Ekla 67 rue des pins

Le Teich Gironde Le Teich

EUR 5 5 Nuit de la lecture.

Danse et théâtre par la Compagnie Romano Dji.

Urma et Ursula deux créatures tziganes dotées de pouvoirs particuliers dansent et chantent sous les arbres par les nuits de lune. Elles sont interrompues par le Vent, qui apporte un mauvais présage : une catastrophe se prépare et leur troisième sœur, la mauvaise Ursitory pourrait bien en être à l’origine. C’est le début d’un voyage étrange où les deux protagonistes vont rencontrer les éléments et astres, un stupide poisson, une jolie fleur bleue, un vieil arbre enraciné qui les guident sur le chemin de la découverte.

Un rdv propice à l’évasion et à la curiosité !

Tout public dès 7 ans.

Écriture Chloé Guêze, Chorégraphie Pétia Iourtchenko, Création sonore Antoine Souchav’, Interprétation Adeline Détée, Chloé Guêze

Dès mandalas tziganes à colorier et des lectures sur la culture tzigane sont à disposition à la Médiathèque.

Nuit de la lecture.

Danse et théâtre par la Compagnie Romano Dji.

Urma et Ursula deux créatures tziganes dotées de pouvoirs particuliers dansent et chantent sous les arbres par les nuits de lune. Elles sont interrompues par le Vent, qui apporte un mauvais présage : une catastrophe se prépare et leur troisième sœur, la mauvaise Ursitory pourrait bien en être à l’origine. C’est le début d’un voyage étrange où les deux protagonistes vont rencontrer les éléments et astres, un stupide poisson, une jolie fleur bleue, un vieil arbre enraciné qui les guident sur le chemin de la découverte.

Un rdv propice à l’évasion et à la curiosité !

Tout public dès 7 ans.

Écriture Chloé Guêze, Chorégraphie Pétia Iourtchenko, Création sonore Antoine Souchav’, Interprétation Adeline Détée, Chloé Guêze

Dès mandalas tziganes à colorier et des lectures sur la culture tzigane sont à disposition à la Médiathèque.

+33 5 57 15 63 75

Nuit de la lecture.

Danse et théâtre par la Compagnie Romano Dji.

Urma et Ursula deux créatures tziganes dotées de pouvoirs particuliers dansent et chantent sous les arbres par les nuits de lune. Elles sont interrompues par le Vent, qui apporte un mauvais présage : une catastrophe se prépare et leur troisième sœur, la mauvaise Ursitory pourrait bien en être à l’origine. C’est le début d’un voyage étrange où les deux protagonistes vont rencontrer les éléments et astres, un stupide poisson, une jolie fleur bleue, un vieil arbre enraciné qui les guident sur le chemin de la découverte.

Un rdv propice à l’évasion et à la curiosité !

Tout public dès 7 ans.

Écriture Chloé Guêze, Chorégraphie Pétia Iourtchenko, Création sonore Antoine Souchav’, Interprétation Adeline Détée, Chloé Guêze

Dès mandalas tziganes à colorier et des lectures sur la culture tzigane sont à disposition à la Médiathèque.

Nicolas Claris

Médiathèque de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT Le Teich