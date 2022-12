Fantaisie polaire Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Fantaisie polaire Médiathèque 16 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

2022-12-17 11:00:00

Landes EUR Présenté par « Le théâtre des 7 lieues »

Spectacle petite enfance (6 mois à 5 ans) – Durée 25 min

Entrée libre +33 5 58 04 16 39 Médiathèque François Mitterrand CCPM

