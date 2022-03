Fantaisie Poétique La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

Fantaisie Poétique La Riche, 4 mars 2022, La Riche. Fantaisie Poétique La Riche

2022-03-04 – 2022-03-30

La Riche Indre-et-Loire La Riche Depuis plus de 10 ans, Mélanie Lusseault, peintre, illustratrice Tourangelle, mêle ses couleurs aux papiers qui jaunissent. Une peinture, un dessin, une image qui fait rêver, comme un songe éveillé. Ses encres glissent, s’accrochent et se fondent dans des écrits centenaires. Parfois, des notes de musique, des cartes à la géométrie variable, des mots, encore des mots… Ses couleurs sont chaleureuses, douces et lumineuses, tel du vitrail amenant cette transparence au papier. Rien n’est laissé au hasard, chaque détail à sa place. Les collages, assemblages et juxtapositions font vivre les personnages…

Les supports de ses illustrations sont également chinés dans les greniers de nos grand-mères : 78 tours, planches à découper, miroirs, ardoises, portes d’armoires… Depuis plus de 10 ans, Mélanie Lusseault, peintre, illustratrice Tourangelle, mêle ses couleurs aux papiers qui jaunissent. Une peinture, un dessin, une image qui fait rêver, comme un songe éveillé. Ses encres glissent, s’accrochent et se fondent dans des écrits centenaires. +33 2 47 76 60 80 https://bruissementsdelles.fr/ Depuis plus de 10 ans, Mélanie Lusseault, peintre, illustratrice Tourangelle, mêle ses couleurs aux papiers qui jaunissent. Une peinture, un dessin, une image qui fait rêver, comme un songe éveillé. Ses encres glissent, s’accrochent et se fondent dans des écrits centenaires. Parfois, des notes de musique, des cartes à la géométrie variable, des mots, encore des mots… Ses couleurs sont chaleureuses, douces et lumineuses, tel du vitrail amenant cette transparence au papier. Rien n’est laissé au hasard, chaque détail à sa place. Les collages, assemblages et juxtapositions font vivre les personnages…

Les supports de ses illustrations sont également chinés dans les greniers de nos grand-mères : 78 tours, planches à découper, miroirs, ardoises, portes d’armoires… La Riche

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu La Riche Adresse Ville La Riche lieuville La Riche Departement Indre-et-Loire

La Riche La Riche Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-riche/

Fantaisie Poétique La Riche 2022-03-04 was last modified: by Fantaisie Poétique La Riche La Riche 4 mars 2022 Indre-et-Loire La Riche

La Riche Indre-et-Loire