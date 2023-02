Fantaisie littéraire avec l’Indéprimeuse Librairie Le Divan, 14 février 2023, Paris.

Le mardi 14 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous recevons Félicia et Davina Sammarcelli pour la parution de leur livre “T’as pas l’impression de prendre toute la couverture ?” paru aux éditions La Martinière. Au programme : présentation, échanges et signature.

Chez L’Indéprimeuse, on imprime, on coupe, on assemble, on joue avec les mots et la ponctuation, on se plie en quatre pour faire se plier en deux de rire. Ce sont ici 140 aphorismes, fausses couvertures de livres et autres fantaisies littéraires dont une grande part d’inédits à retrouver dans un petit broché au graphisme aussi ludique qu’élégant.

L’Indéprimeuse, c’est l’histoire de deux sœurs, Felicia et Davina Sammarcelli, imprimeuses corses depuis quatre générations. Elles pratiquent autant les belles lettres et la typographie que le clin d’œil féministe, avec un goût incontestable pour l’absurde ou le dadaïsme.

Librairie Le Divan 203 Rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-131220/fantaisie-litteraire-felicia-et-davina-sammarcelli-de-l-indeprimeuse/ https://www.facebook.com/pages/Le-Divan-Librairie/77082470717?ref=hl

