La vie de **Georges Cziffra** (1921-1994) est un roman tragique et glorieux. Né dans une famille tzigane, le jeune György est admis à neuf ans à l’Académie Liszt de Budapest, mais il doit affronter la guerre et les travaux forcés, avant de quitter la Hongrie en 1956 et de mener la carrière qu’on lui connaît. Pour fêter les cent ans de la naissance de celui qui fut l’un des plus grands virtuoses du XXe siècle et l’interprète incomparable de Liszt et Chopin, Radio France a commandé à son compatriote Peter Eötvös un concerto pour cymbalum obligato intitulé Cziffra Psodia ; nous nous approcherons ainsi de la rhapsodie, mais nous en serons encore plus près avec la Rhapsodie hongroise de Liszt, que jouera János Balázs. En seconde partie, Mikko Franck dirigera une œuvre qu’il aime particulièrement : la Symphonie en ré mineur de son homonyme (César) Franck. **János Balázs**, piano **Miklós Lukács**, cymbalum **Orchestre philharmonique de Radio France** **Mikko Franck**, direction Programme : Peter Eötvös Cziffra Psodia, concerto pour piano et cymbalum obligato (commande de Radio France/Müpa Budapest — création française) Franz Liszt Fantaisie hongroise César Franck Symphonie en ré mineur Concert donné le vendredi 5 novembre au Müpa à Budapest (avec Cziffra Psodia d’Eötvös en création mondiale) Entrée : 10-67 € Réservation : maisondelaradio.fr

Auditorium de la Maison de la Radio 116 Av. du Président Kennedy, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T17:30:00