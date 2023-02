FANOU TORRACINTA QUARTET + 1E PARTIE : AUGUSTA SALLE GEORGES BRASSENS, 17 mars 2023, AUCAMVILLE.

FANOU TORRACINTA QUARTET + 1E PARTIE : AUGUSTA SALLE GEORGES BRASSENS. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 12.8 à 12.8 euros.

Ouverture des portes à 19h30 Food-Truck sur place Gratuit pour les moins de 12 an(s) Fanou Torracinta : Jeune guitariste de jazz Bastiais, il a baigné tout son enfance dans les influences musicales corses, la Mazurka et la Valse, mais son véritable coup de coeur musical sera le Jazz Manouche qu’il découvre avec les meilleurs musiciens du genre, rencontrés lors des nombreux festivals de l’île de beauté. Il nous propose aujourd’hui des compositions originales et créatives teintées de son histoire, en ponctuant son set de quelques standards de jazz revisités. Entouré du pianiste Bastien Brison et d’une section rythmique de haut niveau : Benji Winterstein à la guitare, William Brunard, qu’on ne présente plus, à la contrebasse fer de lance du Jazz manouche Parisien, accompagnant aussi bien Bireli Lagrene qu’Angelo Debarre depuis de nombreuses années. Impossible de douter du talent de la nouvelle garde du Jazz manouche Français. Fanou Torracinta, guitare Bastien Brison, piano Benji Winterstein, guitare William Brunard,contrebasse Augusta : Impossible de résister au son doux et minimaliste d’Augusta. Influencée par la musique folk américaine, elle vise la simplicité dans ses mots et sa musique. Fanou Torracinta

SALLE GEORGES BRASSENS AUCAMVILLE 8 rue des Ecoles Haute-Garonne

