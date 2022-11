FANNY Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FANNY Toulouse, 29 novembre 2022, Toulouse.

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse

2022-11-29 – 2022-11-29

20.8 EUR

Toulouse

Haute-Garonne 20.8 EUR Si dans Marius, le sujet c’est l’amour impossible, la séparation, le destin symbolisés par la mer, le thème de Fanny, c’est l’errance d’une jeune femme, il y a un siècle, dans un monde où rien n’est fait pour elle. A la fin de Marius on se sent très vite orphelin, on a besoin de savoir ce que deviennent ces personnages. On se dit qu’on ne peut pas laisser cette petite comme ça, sur un bord de table en train de s’évanouir, c’est injuste. On a envie de la prendre dans nos bras.

