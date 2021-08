Toulouse Théâtre du Pavé Haute-Garonne, Toulouse Fanny Théâtre du Pavé Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fanny Théâtre du Pavé, 29 septembre 2021, Toulouse. Fanny

du mercredi 29 septembre au dimanche 10 octobre à Théâtre du Pavé

### Marcel Pagnol / Théâtre Si dans Marius, le sujet c’est l’amour impossible, la séparation, le destin symbolisés par la mer, le thème de Fanny, c’est l’errance d’une jeune femme, il y a un siècle, dans un monde où rien n’est fait pour elle. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/fanny-pagnol/) ![]() ### Infos pratiques * Du 29 septembre au 10 octobre : mercredi 29, jeudi 30 septembre, vendredi 1er, samedi 2, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 octobre à 20h30, et les dimanches 3 et 10 octobre à 16h30 * Durée 2h30 avec entracte * Grande salle * Parking inaccessible, sauf PMR

De 4€ à 18€ / Pass Pagnol, forfait 2 spectacles (Marius & Fanny) : 16€

Culture Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T20:30:00 2021-09-29T22:59:00;2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:59:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:59:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:59:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T18:30:00;2021-10-05T20:30:00 2021-10-05T22:59:00;2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:59:00;2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:59:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:59:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:59:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Pavé Adresse 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Pavé Toulouse