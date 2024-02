Fanny Ruwet On disait qu’on faisait la fête Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 26 avril 2025.

Fanny Ruwet On disait qu’on faisait la fête Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Fanny Ruwet vous donne rendez-vous à l’Espace Julien le 26 avril 2025 avec son spectacle « On disait qu’on faisait la fête ».

Après un premier show, un roman, un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec son nouveau spectacle « on disait qu’on faisait la fête ».



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-26 20:30:00

fin : 2025-04-26

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

