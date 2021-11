Fanny Ruwet “Bon anniversaire Jean” Casino Théâtre, 12 mai 2022, Genève.

Fanny Ruwet “Bon anniversaire Jean”

Casino Théâtre, le jeudi 12 mai 2022 à 20:30

Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer avec des humains, Fanny Ruwet cultive un égo inversement proportionnel à sa popularité. Habituée davantage aux studios radio (RTBF) qu’à la scène, elle s’essaie au stand up pour tenter de faire passer son manque d’empathie pour du génie comique. Elle vous présentera son premier spectacle. Elle n’est pas encore certaine qu’il sera drôle, mais sait déjà qu’il parlera de malaise, d’à quel point c’est difficile la vie sociale, d’un rappeur à cheval, de placenta, de la fois où elle a été invitée à un anniversaire par erreur, de phasmes et de la mort. Si elle n’a pour l’instant qu’un an de stand up dans les pattes, elle n’a pas tardé à faire ses preuves en partageant la scène avec des artistes comme Kyan Khojandi, Thomas Wiesel, Haroun, Guillermo Guiz, Baptiste Lecaplain, Shirley Souagnon,… En décembre 2018, elle remporte le Next Prince of Comedy, organisé par le Kings of Comedy Club. Guillermo Guiz et Laura Laune font partie des précédents gagnants de ce concours. En mars 2019, elle est lauréate du tremplin Jeunes Talents du Smile and Song (festival organisé par Jérémy Ferrari). Finalement, en juin 2019, c’est au M Rire de Marseille qu’elle décroche son troisième Premier Prix. Pour une fois qu’une Belge ramène la coupe à la maison… Début du spectacle: 20h30 Tarifs: Dès 35.- [Extrait](https://www.youtube.com/watch?v=y7M7tn6ObfY) Certificat Covid et pièce d’identité vous seront demandés à l’entrée du Casino théâtre

CHF 35.- (Catégorie C), CHF 45.- (Catégorie B), CHF 55.- (Catégorie A), CHF 65.- (Loge)

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T21:45:00