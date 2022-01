Fanny Ruwet – 20 mars 2022 – Théâtre Trianon Théâtre Trianon, 20 mars 2022, Bordeaux.

Fanny Ruwet – 20 mars 2022 – Théâtre Trianon

Théâtre Trianon, le dimanche 20 mars à 19:00

Depuis le mois d’octobre 2019, Fanny Ruwet présente son premier spectacle Bon Anniversaire Jean, un concentré de lose, de drôlerie et de mélancolie. Elle y parle de l’échec que représente sa vie sociale, de malaise, de la fois où elle a été invitée à un anniversaire par erreur, de phasmes et de la mort. Classic comedy. BIO : Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer avec qui que ce soit, Fanny Ruwet s’est lancée dans le stand up pour tenter de faire passer son manque d’empathie pour du génie comique. Son premier spectacle Bon Anniversaire Jean est un concentré de lose, de drôlerie et de mélancolie. Elle y parle de l’échec qu’est sa vie sociale, de malaise, de bisexualité, de phasmes, et de la fois où elle a été invitée à un anniversaire par erreur : en somme, de tout ce qui l’a amenée à développer un égo inversement proportionnel à sa popularité. Entre deux blagues de pénis et de dépression, elle tente également de comprendre pourquoi elle utilise l’humour comme porte de sortie pour ne pas à avoir à gérer ses émotions (sa psy est sur le coup aussi). Spectacle à partir de 14 ans.

Tarif : 23€

Fanny Ruwet, Bon Anniversaire Jean

Théâtre Trianon 6 rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T19:00:00 2022-03-20T20:00:00