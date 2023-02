Découverte du métier de Luthier Fanny Prost Lutherie Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Découverte du métier de Luthier 1 et 2 avril Fanny Prost Lutherie Visite de l'atelier de Lutherie, découverte du métier de Luthier Fanny Prost Lutherie 77 rue Gloriette 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Bienvenue dans mon atelier de Lutherie!

Ici, j’entretiens, je restaure et je fabrique guitares, violons, altos, violoncelles, mandolines et contrebasses.

N’hésitez pas à entrer! Vous pourrez découvrir les méthodes traditionnelles de fabrication, sentir les vernis, écouter les bois, caresser les moules en plâtre, jouer de la varlope… et peut-être même vous essayer au cintrage d’éclisses!

Les plus jeunes seront invités à essayer les instruments de musique. Et pour les futurs Xylophages qui cherchent une formation, nous pourrons bien sûr discuter des parcours d’études disponibles.

Au plaisir de vous retrouver devant mon établi,

Fanny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Au 33 de l’Ile d’Amour

