FANNY POCHOLLE VRAIMENT PAS COMME NOUS THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, vendredi 7 juin 2024.

FANNY POCHOLLE VRAIMENT PAS COMME NOUSAvec son allure de jeune femme des beaux quartiers, on lui donnerait le bon dieu sans confession. C’est aller un peu vite en besogne…Après avoir été vue en première partie de Marina Rollman, Waly Dia, Greg Romano… Fanny Pocholle vous propose son spectacle d’humour noir : Vraiment pas comme nous . Un spectacle familial , qui parle d’euthanasie, de racisme et de viol ! Une heure de bouffée d’oxygène dans un monde où la réalité vous coupe le souffle. Pétillante et drôle, au travers de multiples anecdotes improbables, elle vous fera vous demander où s’arrête la vérité et où commence la fiction. Fanny aborde de nombreux sujets sérieux sans aucun tabou et toujours avec le sourire.

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:45

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84