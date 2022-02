Fanny Nusbaum : Les secrets de la performance H7 – Lieu Totem, 15 mars 2022, Lyon.

Fanny Nusbaum : Les secrets de la performance

H7 – Lieu Totem, le mardi 15 mars à 19:30

**IRIIG**, **H7** et **Frech Tech One** ont le plaisir de vous inviter à l’avant première du spectacle de : **Fanny Nusbaum**, Les secrets de la performance. ————————————————- ### À propos de cet évènement On parie que vous ne savez pas ce qu’est la performance ?! C’est un concept qu’on emploie tous les jours et pourtant il est source de mille et une confusions. Et comprendre pourquoi la performance, c’est le plus haut niveau de l’intelligence, ça peut tout changer au quotidien, dans son travail et dans ses relations aux autres. **Fanny Nusbaum** nous raconte ici de façon très intime comment elle s’est trompée durant des années sur l’intelligence et la performance. Elle nous dévoile ainsi tous les secrets d’une révolution qui peut permettre à chacun de révéler ses propres capacités, sa propre différence. Mêlant **la philosophie et l’humour** à ses connaissances scientifiques, elle déshabille de façon simple et décalée une intelligence qui avait grand besoin de trouver enfin un costume à sa taille. Rendez-vous le mardi **15 mars** pour découvrir en avant-première le spectacle de **Fanny Nusbaum**, Docteur en psychologie et neurosciences de l’intelligence ? [Pour plus d’information sur Fanny Nusbaum : [https://fanny-nusbaum.com](https://fanny-nusbaum.com)](https://fanny-nusbaum.com)

Sur inscription

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T22:00:00