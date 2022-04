Fanny Cottençon à Erstein le 26 avril Musée Würth d’Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Le grand public fait la connaissance de Fanny Cottençon en 1983, dans le film de Pierre Granier-Deferre L’Etoile du Nord, pour lequel elle obtient le Cesar de la meilleure actrice dans un second rôle. Brillante dans le registre dramatique comme dans la comedie, elle tourne avec des realisateurs aussi variés que Jean-Jacques Beineix, Edouard Molinaro, Alexandre Arcady… À la television, on peut la voir dans les series Anne Le Guen et Candice Renoir. Elle s’illustre aussi sur les planches, comme dans les tres remarques Monologues du vagin de l’Americaine Eve Ensler. Fidele de Culturissimo, elle vient pour la premiere fois au Musee Würth à Erstein pour donner vie au récit de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux (Actes Sud). Dans Connemara, il conte les trajectoires d’Helene et de Christophe, d’abord paralleles puis croisees, entremêlees ; l’histoire d’une tentative à deux, d’une autre chance, d’un amour qui se cherche.

Entrée gratuite sur inscription auprès du Centre culturel E.LEclerc d’Erstein

