Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Fanny Chiarello & Clémentine Collette Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Fanny Chiarello & Clémentine Collette Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 10 février 2018, Nevers. Fanny Chiarello & Clémentine Collette

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 10 février 2018 à 17:00

Il faut toujours que Fanny tombe amoureuse. Ça commence à l’école maternelle et ça ne semble jamais vouloir cesser. Il faut toujours, de surcroît, qu’elle tombe amoureuse de la mauvaise personne : quand le sentiment n’est pas unilatéral, la relation s’avère destructrice. L’amour est-il synonyme de douleur ? La douleur est-elle l’indice de l’amour ? Est-ce parce qu’elle est différente que Fanny souffre ? Car elle questionne dès le plus jeune âge les schémas de société dominants, trop étroits à ses yeux, et rêve qu’une femme vienne l’en arracher. Mes petites amoureuses, texte inédit, évoque avec autant de cruauté que d’autodérision les premières déceptions sentimentales et l’euphorie de la rencontre avec un nouvel objet de désir, un nouveau mystère. À lire : _Le Zeppelin_, Fanny Chiarello, Éditions de l’Olivier, 2016. _Le blues des petites villes_, Fanny Chiarello, École des Loisirs, 2015. DÉDICACES À LA FIN DU SPECTACLE

GRATUIT (sur inscription)

Lecture musicale ados/adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-10T17:00:00 2018-02-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers