2021-06-19

Horaire : 15:00

Gratuit : non -Lecture conte en Kamishibaï : lectured’une légende issue de l’un de sesouvrages- Lecture de conte : un contetraditionnel écrit d’après son texted’origine- Dédicaces ouvrages jeunesse Port Lavigne Le Port Lavigne Bouguenais

