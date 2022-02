Fanny Charmont « Je vole en lune » Le Comptoir, 8 avril 2022, Fontenay-sous-Bois.

Fanny Charmont « Je vole en lune »

Le Comptoir, le vendredi 8 avril à 20:45

**Concert chanté, parlé et dessiné** Fanny Charmont nous invite dans un monde intime et universel. Il est fait de mots, de textes en français, de musiques sombres et lumineuses, de morceaux où sa voix solaire, les sons électro et le tempo des mots imposent leur propre rythme avec audace et liberté. C’est avec Thomas Brosset que s’écrira ce concert au croisement de leurs pratiques dans une scénographie dessinée. Minimaliste ? Primitif ? Leurs univers se mêlent et s’écrivent sous nos yeux, sur les rifs sans frontières de l’imprévisible Viryane Say. Avec : Fanny CHARMONT (chant, clavier, pads) Thomas BROSSET (images) Viryane SAY (chant, basse, pads) [https://youtu.be/Ri1tfUvCWXA](https://youtu.be/Ri1tfUvCWXA)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Chanson

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:45:00 2022-04-08T23:00:00