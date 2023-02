Fanny Azzuro – Adelaide Ferriere LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Fanny Azzuro – Adelaide Ferriere LE BAL BLOMET, 8 mars 2023, PARIS. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Ce programme revisite les grands classiques du répertoire à deux pianos, avec un tout autre clavier, celui du marimba, où les touches d'ivoires se transposent en lames de bois et les doigts pianistiques se métamorphosent en un bouquet de baguettes créant un tout nouvel univers sonore.

Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS

