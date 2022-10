Fanny, 4 mars 2023, .

Après le succès de La Femme du Boulanger et de Marius, le metteur en scène et comédien Jean-Claude Baudracco, authentique provençal, que l’on a pu voir sur le petit et le grand écran dans Le temps des Amours (M. Pagnol), Les courriers de la mort (Pierre Magnan), Le Camarguais etc, revient à Plabennec avec ses talentueux comédiens, véritables gardiens du temple du répertoire méridional, pour jouer le second volet de la trilogie marseillaise : Fanny, une autre œuvre majeure de Marcel Pagnol.

Fanny attend un enfant de Marius, le fils de César, parti en mer, et se trouve en situation déshonorante de fille-mère, incapable d’assurer son propre avenir et celui de son enfant. Sa mère Honorine l’exhorte à épouser Panisse, riche commerçant de 30 ans de plus qu’elle, afin de sauver l’honneur de la famille…

