Châteaux en Fête – Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial, 16 avril 2023, Fanlac.

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONELLE REGIONALE

Dominique Meunier et le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin présentera un ensemble composé de violon, cornemuse, accordéon et vielle, ainsi que des chants de Pâques selon la tradition locale des “Réveillées”.

Participation libre et consciente

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée à reservations@sablou.fr.

2023-04-16

2877 Route du Mémorial

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CONCERT OF TRADITIONAL REGIONAL MUSIC

Dominique Meunier and the Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin will present an ensemble composed of fiddle, bagpipes, accordion and hurdy-gurdy, as well as Easter songs according to the local tradition of « Réveillées ».

Free and conscious participation

This animation is planned indoors

Reservation recommended at reservations@sablou.fr

CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL REGIONAL

Dominique Meunier y el Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin presentarán un conjunto compuesto por violín, gaita, acordeón y zanfona, así como canciones de Pascua según la tradición local de las « Réveillées ».

Participación libre y consciente

Este acto se celebrará en el interior

Se recomienda reservar en reservations@sablou.fr

KONZERT MIT TRADITIONELLER REGIONALER MUSIK

Dominique Meunier und das Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin präsentieren ein Ensemble aus Geige, Dudelsack, Akkordeon und Drehleier sowie Osterlieder nach der lokalen Tradition der « Réveillées ».

Freie und bewusste Teilnahme

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung empfohlen an reservations@sablou.fr

