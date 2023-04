Châteaux en Fête – Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial, 15 avril 2023, Fanlac.

RECITAL DE PIANO PAR GEORGE LEPAUW

Intégrale des 24 préludes de Claude Debussy sur un piano de concert Pleyel de 1910, restauré et présenté par Philippe Courreye.

George Lepauw signera ses albums à l’issue du concert.

Participation libre et consciente

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée à reservations@sablou.fr.

2877 Route du Mémorial

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PIANO RECITAL BY GEORGE LEPAUW

Complete 24 preludes by Claude Debussy on a 1910 Pleyel concert piano, restored and presented by Philippe Courreye.

George Lepauw will sign his albums after the concert.

Free and conscious participation

This animation is planned indoors

Reservation recommended at reservations@sablou.fr

RECITAL DE PIANO DE GEORGE LEPAUW

La integral de los 24 preludios de Claude Debussy en un piano de concierto Pleyel de 1910, restaurado y presentado por Philippe Courreye.

George Lepauw firmará sus discos después del concierto.

Participación libre y consciente

Este acto está previsto en el interior

Se recomienda reservar en reservations@sablou.fr

KLAVIERABEND VON GEORGE LEPAUW

Alle 24 Präludien von Claude Debussy auf einem Pleyel-Konzertflügel aus dem Jahr 1910, restauriert und präsentiert von Philippe Courreye.

George Lepauw wird im Anschluss an das Konzert seine Alben signieren.

Freie und bewusste Teilnahme

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung empfohlen an reservations@sablou.fr

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24