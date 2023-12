Cet évènement est passé MARCHÉ DE NOËL Fanjeaux Catégories d’Évènement: Aude

Fanjeaux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 12:30:00

Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur ! Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, les enfants de l’école de Fanjeaux vous proposent un marché de Noël le samedi 16 décembre. De 9h à 12h, sur la place du Treil :

– animations, stands

– buvette et gourmandises

– présence du Père Noël pour faire des photos de 10h30 à 12h00. Venez nombreux !.

