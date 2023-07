DISPUTATION/BATTLE, MÊME COMBAT ! Fanjeaux, 22 juillet 2023, Fanjeaux.

Fanjeaux,Aude

Dans le cadre de « re-connexion-s », 1ère programmation culturelle et artistique du Département et des Sites du Pays cathare.

Battle et atelier breakdance/hip-hop à Fanjeaux, par les danseurs de la Brigade Fantôme de Toulouse. Du beau monde sera là, filles et garçons. Un dialogue avec l’Histoire au Seignadou où trône une sculpture de Loïc Tellier rappelant une célèbre controverse…

Entre catholiques et cathares, eut lieu une célèbre disputation : échange houleux mais sans violence, que rappelle l’une des sculptures du parcours artistique de Fanjeaux. Peut-on encore s’affronter dans un cadre codifié ? Trouver une expression commune, de nos désaccords ? Les danses urbaines apportent leurs réponses….

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 22:30:00. .

Fanjeaux 11270 Aude Occitanie



As part of « re-connexion-s », the 1st cultural and artistic program of the Département and Sites du Pays Cathare.

Battle and breakdance/hip-hop workshop in Fanjeaux, by dancers from Toulouse’s Brigade Fantôme. A great turnout of boys and girls. A dialogue with history at Le Seignadou, where a sculpture by Loïc Tellier recalls a famous controversy?

There was a famous dispute between Catholics and Cathars: a stormy but non-violent exchange, recalled by one of the sculptures on the Fanjeaux art trail. Is it still possible to clash within a codified framework? Can we find a common expression of our disagreements? Urban dance provides the answers…

En el marco de « re-connexion-s », 1er programa cultural y artístico organizado por el Département y los sitios del Pays Cathare.

Batalla y taller de breakdance/hip-hop en Fanjeaux, a cargo de bailarines de la Brigade Fantôme de Toulouse. Un gran grupo de chicos y chicas estarán allí. Diálogo con la historia en Le Seignadou, donde una escultura de Loïc Tellier recuerda una famosa polémica..

Hubo una famosa disputa entre católicos y cátaros: un intercambio tormentoso pero no violento, recordado por una de las esculturas del recorrido artístico de Fanjeaux. ¿Sigue siendo posible el enfrentamiento dentro de un marco codificado? ¿Podemos encontrar una expresión común de nuestros desacuerdos? La danza urbana ofrece las respuestas…

Im Rahmen von « re-connexion-s », 1. Kultur- und Kunstprogramm des Département und der Sites du Pays cathare.

Battle und Workshop Breakdance/Hip-Hop in Fanjeaux, von den Tänzern der Brigade Fantôme aus Toulouse. Schöne Menschen werden dort sein, Mädchen und Jungen. Ein Dialog mit der Geschichte in Seignadou, wo eine Skulptur von Loïc Tellier an eine berühmte Kontroverse erinnert?

Zwischen Katholiken und Katharern fand eine berühmte Auseinandersetzung statt: ein hitziger, aber gewaltloser Austausch, an den eine der Skulpturen des Kunstparcours in Fanjeaux erinnert. Kann man sich noch in einem kodifizierten Rahmen bekämpfen? Einen gemeinsamen Ausdruck für unsere Meinungsverschiedenheiten finden? Die urbanen Tänze geben Antworten…

