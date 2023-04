Marché de produits locaux à la ferme Fangouse bas, 1 janvier 2023, Alban.

Œufs bio, volailles bio, légumes et légumes bio, fromage de vache, brebis et chèvre, pain au levain, produits d’épicerie de producteurs locaux ! Selon les semaines : jus de pomme, champignons, viandes, charcuteries de porc noir, artisanat local….

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Fangouse bas

Alban 81250 Tarn Occitanie



organic eggs, organic poultry, organic vegetables, cow, sheep and goat cheese, sourdough bread, groceries from local producers! Depending on the week: apple juice, mushrooms, meats, black pork sausages, local crafts…

huevos ecológicos, aves de corral ecológicas, verduras ecológicas, quesos de vaca, oveja y cabra, pan de masa madre, ¡comestibles de productores locales! Según la semana: zumo de manzana, setas, carne, salchichas de cerdo negro, artesanía local…

?Bio-Eier, Bio-Geflügel, Bio-Gemüse und -Gemüse, Kuh-, Schafs- und Ziegenkäse, Sauerteigbrot, Lebensmittelprodukte von lokalen Produzenten! Je nach Woche: Apfelsaft, Pilze, Fleisch, Wurstwaren vom schwarzen Schwein, lokales Kunsthandwerk…

Mise à jour le 2023-01-24 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois