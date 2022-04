Fanfares ! – Paroles Paroles Honfleur, 2 juillet 2022, Honfleur.

Fanfares ! – Paroles Paroles Honfleur

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02

Honfleur Calvados

De Kar Ha Pistouill’ / Satie’s Faction (Paimpol et Honfleur)

La célébrissime fanfare normande Satie’s Faction invite la fanfare Kar Ha Pistouill’. Venus du Goëlo (petit pays côtier des Côtes-d’Armor), Kar Ha Pistouill’, c’est 20 musiciens qui mêlent énergie, bonne humeur et fantaisie pour un cocktail éclectique, joyeux et détonant ! Une « batucada Breizh » composée de percussions et d’instruments à vent au service d’un répertoire ouvert sur les musiques du monde : de l’Orient à l’Amérique latine, en passant par les Balkans, l’Afrique et… la Bretagne ! Normands et Bretons réunis, ça va déménager !

Lieu : Honfleur – Déambulation dans les rues de la ville

Honfleur

