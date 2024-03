Fanfares olympiques Complexe sportif Montbauron Versailles, dimanche 23 juin 2024.

Fanfares olympiques Dans le cadre de « Faites du sport, la Fête du sport » Dimanche 23 juin, 17h00 Complexe sportif Montbauron Entrée gratuite sur réservation.

Le 23 juin 1893, au cœur de l’université de la Sorbonne, le Baron Pierre de Coubertin réunit les acteurs du sport mondial avec la ferme intention de faire renaître les Jeux Olympiques. Pari réussi pour Coubertin, puisqu’en sommeil depuis l’Antiquité, les Jeux prennent enfin leur forme moderne dans leur berceau, à Athènes, en 1894. La « Journée olympique » est désormais célébrée partout dans le monde le 23 juin, et permet à chacun de découvrir sports et valeurs olympiques. Pour l’occasion, le Conservatoire mobilise l’ensemble de ses cuivres et percussions pour constituer un ensemble inédit. Dans un florilège de « tubes » pop et rock, les instrumentistes font vibrer le stade Montbauron et les sportifs et amateurs de sport qui y sont réunis.

Arrangements : Pierre Boutillier

Coordination : Henri Deléger

Direction : Xavier-Romaric Saumon

Dans le cadre du Festival Mois Molière 2024.

Complexe sportif Montbauron 15-17 Rue Jacques Boyceau, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France

