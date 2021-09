Fanfareduloup Orchestra Alhambra, 7 avril 2022, Genève.

En collaboration avec le Geneva Brass Quintet : Baptiste Berlaud – trompette Lionel Walter – trompette Christophe Sturzenegger – cor David Rey – trombonne Eric Rey – tuba Cinq ans après “Le fracas du temps – autour de Dmitri Chostakovitch”, le Fanfareduloup Orchestra et le Geneva Brass Quintet se retrouvent! Et cette fois-ci, ce sera pour revisiter et élargir le zoo sonore imaginé par Camille Saint-Saëns dans son Carnaval des animaux, cent ans après la première audition publique de cette œuvre, qui est sans conteste la plus connue du compositeur français. Saint-Saëns composa sa Grande fantaisie zoologique en 1886 pour une soirée privée (un mardi gras…), et en interdît de son vivant toute production publique, à l’exception du “Cygne”, raison pour laquelle la création publique fût… posthume! 100 ans après, la biodiversité a changé… Les changements climatiques ont eu des effets délétères sur la faune animale (comme sur le faune musicale?)…. Quelles nouvelles espèces pourra-t’on observer dans cette édition 2022, entre l’éléphant et le coucou ? Est-ce que le pangolin aura sa place? Les pianistes sont-ils toujours des “lapins”? Autant de questions auxquelles le Fanfareduloup Orchestra et le Geneva Brass Quintet tenteront de répondre la saison prochaine! Ce concert sera enrichi par la voix de Vincent Aubert, qui lira les textes écrits par Francis Blanche en guise d’interludes à la musique de Saint-Saëns, ainsi que ses propres création littéraires, qui accompagneront les compositions originales des deux ensembles

De 10 à 25 francs

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



