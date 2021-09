Fanfareduloup Orchestra Alhambra, 14 octobre 2021, Genève.

Fanfareduloup Orchestra

du jeudi 14 octobre au vendredi 15 octobre à Alhambra

En cette période de prise de conscience des changements climatiques, de destructions croissantes de notre milieu de vie, de remise en question fondamentale de notre société industrielle, les écrits et les thèses d’Ivan Illich, quelque peu oubliés après avoir frappé les pensées, sont étonnants de pertinence. Il fut l’un des plus lucides critiques de notre société industrielle. Il en démonta, pièce par pièce, toute justification théorique. Cette société ne peut exister, après ce démontage que grâce à l’hébétude de ses membres et le cynisme de ses dirigeants (Jean Robert, Préface aux Oeuvres complètes). Sa critique est si radicale que les propositions les plus exigeantes du fameux Club de Rome, ou les réformes les plus audacieuses proposées par nos dirigeants ou nos partis les plus verts, ne sonnent plus que comme de bien-pensantes naïvetés. En définissant les seuils critiques naturels de nos outils et de nos institutions, au-delà desquels leurs effets pervers sont intolérables, il définit l’idée d’une société conviviale dans laquelle le politique définit les seuils critiques, limite la puissance des outils, et rétablit – ou maintient – les facultés d’autonomie des gens. Car au-delà de certains seuils, les trans- ports paralysent les pieds, le système de santé rend malade, et les écoles tuent l’autonomie de l’apprentissage. Dans un monde qui s’asphyxie de gaz d’échappement, où les coûts de la santé échappent à tout contrôle, et dont les écoles sont davantage des filtres qui préservent nos élites que des outils d’émancipation, une société conviviale ne peut qu’être souhaitée. Cette pensée clairvoyante, que peu connaissent, n’a pas dit son dernier mot. Elle flotte et circule dans le rhizome de notre pensée collective. Elle essaime. Elle fleurit. Elle fructifie. Elle pénètre de plus en plus les résistances qui s’organisent. Elle charpente et étaie les révoltes anti-capitalistes et anti-industrielles. Elle éblouit, subjugue par son évidence. Les récentes marches pour le climat, les mouvements comme Extinction Rebellion, les Ainées pour le climat, ces multiples résistances sont le signe que, alors que le cynisme du libéralisme augmente de façon exponentielle, notre hébé- tude coupable, elle, diminue de plus en plus. Le Fanfareduloup Orchestra désire reprendre ce projet présenté lors de leur saison 2019-2020 car la réflexion d’Illich résonne aujourd’hui plus que jamais. Le collectif, avec ses outils musicaux, souligne la pensée de cet homme magnifique en nous nourrissant de sa poésie, de la musicalité et du rythme de sa phrase écrite, ceux, si singuliers, de son parlé, l’espoir et l’amour universel qu’il dégage. C’est à vivre l’avenir que nous sommes conviés. […] Dans ce futur, nous devons mettre un terme au pouvoir coercitif et à l’autoritarisme […] Si une formule pouvait résumer la nature de cette ère nouvelle, ce serait : la fin du privilège et de l’arbitraire (in Nous vous appelons à célébrer… – Ivan Illich, 1967).

De 10 à 25 francs

Fanfareduloup présente : Back 2 The Future – Ivan Illich en concert à l’Alhambra les 14 et 15 octobre 2021

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T22:30:00;2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:30:00